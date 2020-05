Paolo Sorrentino racconta il mondo del cinema nel post coronavirus oggi alle 16:30

Il premio Oscar Paolo Sorrentino racconta il mondo del cinema nel post coronavirus per il Decameron di Triennale Milano oggi, mercoledì 20 maggio alle ore 16:30.

Proseguono gli appuntamenti di Triennale Decameron - il format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione - con il regista Paolo Sorrentino e il Vice Direttore di "Vanity Fair" Malcom Pagani, mercoledì 20 maggio.

Nell'ambito di Triennale Decameron, Paolo Sorrentino e Malcom Pagani dialogheranno con Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico di Triennale Milano, su cinema ed editoria nel post coronavirus a partire dalla collaborazione con "Vanity Fair" di Sorrentino che firma la direzione artistica di uno speciale numero in uscita mercoledì 20 maggio.

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.

Tutte le "novelle" di Triennale Decameron sono trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale.