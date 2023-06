Paolo Ruffini rivela come lo lasciò Diana del Bufalo e confessa: 'La cosa è incredibile '

Paolo Ruffini e Diana del Bufalo si sono lasciati circa quattro anni fa. L'attrice, all'epoca, alluse, senza specificare, a presunti tradimenti del suo ex fidanzato. Dopo qualche anno Ruffini torna sull'argomento, ma la sua narrazione dei fatti non coincide con quella che fin qui abbiamo conosciuto, o immaginato.

Il settimanale Oggi ha raccolto le confessioni di Paolo Ruffini, fatte durante un'intervista al magazine. Il conduttore e Diana Del Bufalo sono stati legati dal dal 2015 al 2019. La fine ufficiale della relazione avvenne tramite Instagram, l'attrice scrisse in un post "Io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo" e "Le persone non cambiano e non si cambiano. La grande delusione e l'immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna. Donne, lo sapete di avere il sesto senso, ascoltatelo"

La versione di Paolo al settimanale Oggi è diversa, l'attore parla di "una storia d'amore bella e semplice" raccontando poi come è stato lasciato: "La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente 'Non me la sento più di stare insieme a te'. Io ho accettato ed è finita".

Paolo Ruffini non spiega i motivi della rottura, parlando solo di stati d'animi "Siamo stati molto male entrambi". I rapporti tra i due, stando a quanto dice Ruffini, sono rimasti buoni: "Sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in '7 spose per 7 fratelli' portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato".

L'attore oggi è legato a Barbara Clara Pereira "Con lei voglio diventare padre", aveva rivelato lo scorso ottobre a Visto. Al settimanale Oggi ha specificato: "Lei è una persona accogliente, una che mi capisce". Ma sui figli sembra aver cambiato idea: "E' una cosa importante, su cui ci si ragiona. Non è un desiderio istintivo, va ponderato. Sono un folle romantico ma un figlio attualmente non è nel 'copione'".