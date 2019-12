Paolo Genovese, il figlio Pietro agli arresti domiciliari dopo l'incidente di Roma

Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, è stato arrestato e messo ai domiciliari per omicidio stradale dopo l'incidente di Roma in cui hanno perso la vita due sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi Pietro Genovese guidava nei pressi di Ponte Milvio a Roma, con un tasso alcolemico di 1,4 e con tracce di cocaina e cannabis nel sangue, investendo le due sedicenni che stavano attraversando Corso Francia con il semaforo rosso e sotto la pioggia.

Pietro Genovese, che si trovava in auto insieme a due amici, come si apprende dalle ultime fonti, si è fermato a prestare soccorso in stato, ma per le due ragazze non c'era più niente da fare. I due amici che sono già stati interrogati dai vigili urbani e hanno confermato la versione del ragazzo: "Il semaforo era verde, loro sono sbucate all'improvviso". I funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli saranno celebrati domattina.

Il gip Bernadette Nicotra ha convalidato l'arresto di Pietro Genovese, ma esclude l'aggravante contestata dalla procura, quella di avere guidato in stato di alterazione da stupefacenti. Nel sangue di Genovese sono state trovate tracce di cocaina e di oppiacei, ma non è possibile stabilire quanto tempo prima siano state assunte le sostanze. Subito dopo l'incidente il giovane era sconvolto, ma non sembrava stordito, tanto che gli agenti della municipale hanno annotato a verbale che aveva solo un "alito vinoso". Nonostante Camilla e Gaia abbiano avuto una condotta "incautamente spericolata" e "vietata" - hanno attraversato quella strada pericolosa con il rosso, scavalcando il guard-rail - come specifica il gip, la responsabilità di Genovese è stata pesante, vista la velocità elevata con cui avanzava il mezzo, che andava almeno a 80km l'ora, e ad aggravare la sua posizione ci sono diversi precedenti amministrativi e il rischio di recidiva.

Nei prossimi giorni, Pietro Genovese, assistito dall'avvocato Gianluca Tognozzi, sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Per ora, dalla famiglia non arriva nessun commento: "Oggi ci sono i funerali di due ragazze di 16 anni e da ieri un ragazzo di 20 anni è ai domiciliari, non credo ci sia altro da aggiungere oltre al dolore", ha dichiarato il legale.​