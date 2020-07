Paolo Borsellino: stasera su Canale 5 la miniserie in ricordo del giudice antimafia

Paolo Borsellino, la miniserie dedicata al magistrato siciliano, va in onda stasera su Canale 5, nell'anniversario della morte avvenuta nell'attentato mafioso di via D'Amelio.

Stasera su Canale 5, alle 21:21, va in onda Paolo Borsellino, la miniserie TV prodotta nel 2004, con cui la rete Mediaset rende omaggio al magistrato siciliano. La scelta di palinsesto è significativa e per nulla casuale. Era il 19 luglio del 1992 - le ore 16:58 - quando Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta furono assassinati a Palermo. In occasione del 28° anniversario della Strage di Via D'Amelio, Canale 5 sceglie quindi di ricordarlo con la miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Prodotta da Taodue, con Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini rispettivamente nei panni di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (assassinato nella strage di Capaci il 23 maggio di quello stesso anno), è ambientata a Palermo negli anni che vanno dal 1980 al 1992. Il racconto della miniserie prende il via quando al giudice Borsellino viene dato l'incarico di continuare le indagini iniziate dal capitano dei carabinieri Basile, ucciso a sangue freddo a Palermo dopo aver consegnato un dossier sulle attività della cosca dei Corleonesi capeggiata da Totò Riina.

In due puntate, Paolo Borsellino racconta 15 anni di lotta alla mafia: il primo maxiprocesso iniziato grazie alle dichiarazioni del pentito di mafia Tommaso Buscetta, la creazione della Direzione nazionale antimafia fortemente voluta da Falcone e Borsellino, la strage di Capaci. Ma anche la vita quotidiana di un magistrato che sapeva di essere destinato a una morte violenta.

La seconda parte della serie è dedicata completamente agli ultimi mesi di vita di Borsellino, mesi in cui il giudice cercava di svolgere il suo lavoro il più in fretta possibile, sapendo di avere i giorni contati.