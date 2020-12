I PanPers live oggi su Twitch ospiti di Movieplayer per The Interview

I PanPers, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, saranno ospiti di Movieplayer per The Interview, oggi alle 17:00 in live su Twitch.

Oggi in live su Twitch, alle 17:00, i PanPers saranno ospiti di Movieplayer nello spazio dedicato a The Interview, in compagnia della nostra Valentina Ariete.

Loro sono Andrea Pisani e Luca Peracino ma sono noti come i PanPers, duo comico che ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla trasmissione di Italia 1, Colorado. Presenti in tutte le edizioni successive, nel 2019 sono diventati anche conduttori per lo speciale dedicato ai primi 20 anni dello show comico.

Al sodalizio con Mediaset - tra il 2014 e il 2020 hanno preso parte alla sitcom Shot Time e ad altri programmi come Enjoy - Ridere fa bene e W Radio Playa - hanno affiancato l'attività teatrale, quella cinematografica - nel 2013 il debutto nel film di Paolo Ruffini, Fuga di cervelli -, con una capatina nel mondo Disney, grazie alla sitcom In Tour, dove hanno interpretato Lenny e Fil, acerrimi nemici dei Pops.

A partire dal 2010, quando hanno deciso di aprire il proprio canale YouTube, sono diventati famosissimi anche per il pubblico del web grazie alle parodie e ai brevi video comici che hanno permesso ai PanPers di superare il milione di follower sui social. E chissà quanto buonumore riusciranno a regalarci nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 17:00, in compagnia di Valentina Ariete.