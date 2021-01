Pane, amore e...: stasera su Rai Movie il film con Sophia Loren e Vittorio De Sica

In onda stasera su Rai Movie, alle 21:10, c'è Pane, amore e..., celebre commedia del 1955 diretta da Dino Risi, con Sophia Loren e Vittorio De Sica.

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, arriva Pane, amore, e..., il terzo film della serie "Pane, amore...", diretto da Dino Risi, fotografato in uno sgargiante Eastmancolor da Giuseppe Rotunno e interpretato da Sophia Loren e Vittorio De Sica.

La locandina di Pane, amore e...

Il maresciallo Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) torna a Sorrento per assumere il controllo dei Vigili del Fuoco. Ma la sua casa natia adesso è abitata da Sofia (Sophia Loren), la bella pescivendola, e Antonio è costretto a condividere la casa con Donna Violante, una zitella ritiratasi in seguito ad una delusione amorosa. Sofia, per prendersi gioco di Nicolino, il giovane vigile urbano innamorato di lei, accetta la proposta di matrimonio del maresciallo. Ma la pescivendola si accorge di ricambiare l'amore del giovane Nicolino e Antonio Carotenuto scopre il fascino di Donna Violante.

Sequel di Pane, amore e fantasia e Pane, amore e gelosia, e seguito da Pane, amore e Andalusia, Pane, amore e... è il primo film a colori della serie, ed è anche il primo senza Gina Lollobrigida.