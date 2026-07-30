Ozzy Osbourne diventa il protagonista di una casa infestata agli Universal Studios in America

Universal Studios renderà omaggio a Ozzy Osbourne con una nuova casa infestata degli Halloween Horror Nights. L'esperienza, ispirata ai suoi album e alla sua carriera solista, accompagnerà i visitatori in un viaggio horror tra musica, demoni e scenografie tratte dall'immaginario del leggendario "Prince of Darkness".

L'eredità di Ozzy Osbourne continuerà a vivere anche negli Halloween Horror Nights di Universal Studios. Il celebre evento dedicato all'horror ospiterà infatti una nuova casa infestata originale intitolata Ozzy Osbourne: Prince of Darkness, pensata come un tributo immersivo alla carriera del cantante scomparso nel 2025.

Un viaggio sul "Crazy Train"

L'attrazione sarà disponibile sia a Universal Studios Hollywood sia a Universal Orlando Resort, con due percorsi differenti ispirati all'immaginario del frontman dei Black Sabbath e alla sua lunga carriera da solista. L'esperienza prenderà il via a bordo del celebre Crazy Train, trasformato per l'occasione in un viaggio attraverso gli incubi e le visioni che hanno caratterizzato oltre quarantacinque anni di carriera di Ozzy Osbourne.

Ideata come un vero e proprio film horror dal vivo, la casa infestata ripercorrerà alcuni dei momenti più iconici della sua produzione musicale, mescolando scenografie, effetti speciali e colonne sonore tratte dai suoi album più celebri.

Nella versione realizzata a Universal Studios Hollywood, i visitatori inizieranno il percorso a Birmingham, la città natale di John Michael "Ozzy" Osbourne. Dalle atmosfere di Crazy Train, il viaggio proseguirà fino all'Osbourne Asylum, ispirato all'album Diary of a Madman, attraversando le diverse incarnazioni artistiche del cantante.

I fan incontreranno così il Madman Ozzy, il Werewolf Ozzy e naturalmente il leggendario Prince of Darkness, soprannome che accompagna l'artista fin dagli anni Settanta.

La colonna sonora includerà brani tratti da album come Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon, No More Tears, Scream e Ordinary Man.

L'attrazione allestita a Universal Orlando Resort invece seguirà invece un concept differente. Gli ospiti attraverseranno antiche rovine e sotterranei prima di salire sul Crazy Train, entrando in un mondo costruito sulle iconiche copertine di album come Diary of a Madman, Bark at the Moon, The Ultimate Sin e Black Rain.

L'obiettivo è trasformare l'estetica dark che ha caratterizzato gli ultimi anni della carriera di Ozzy in un percorso horror ricco di creature, scenografie surreali e riferimenti nascosti destinati ai fan più attenti.

Sharon e Jack Osbourne: "Un tributo che gli sarebbe piaciuto"

In una dichiarazione congiunta, Sharon e Jack Osbourne hanno spiegato quanto questo progetto rispecchi lo spirito dell'artista. "Ozzy non ha mai smesso di superare i limiti e adorava tutto ciò che offriva ai fan un nuovo modo di vivere la sua musica e i mondi che aveva creato."

I due hanno poi lodato il lavoro svolto da Universal. "Halloween Horror Nights ha fatto un lavoro incredibile nel dare vita a quello spirito. Passeggiando tra queste case infestate riconoscerete tantissimi momenti ispirati alla sua musica e alla sua immaginazione. È un meraviglioso tributo a Ozzy e speriamo che i fan si divertano quanto si sarebbe divertito lui nel vederlo prendere forma."

John Murdy, produttore esecutivo di Halloween Horror Nights a Universal Studios Hollywood, ha ricordato il peso culturale dell'artista. "Ozzy Osbourne non ha soltanto contribuito a definire l'heavy metal: ha creato un fenomeno culturale che ha influenzato generazioni di musicisti, artisti e autori horror."

Anche Mike Aiello, responsabile dello sviluppo creativo di Universal Orlando Resort, ha sottolineato il desiderio di realizzare un'esperienza autentica. "Per noi era fondamentale dare vita a un percorso che celebrasse la creatività e la personalità di Ozzy in modo immersivo. I fan scopriranno moltissimi dettagli nascosti ed Easter egg ispirati alla sua carriera."

L'attrazione Ozzy Osbourne: Prince of Darkness farà parte dell'edizione 2026 degli Halloween Horror Nights. L'evento prenderà il via il 28 agosto a Universal Orlando Resort e il 3 settembre a Universal Studios Hollywood, proseguendo in entrambe le sedi fino al 1º novembre.

La nuova casa infestata si unirà ad altre esperienze già annunciate, tra cui quelle ispirate a Stranger Things, Sinners ed Evil Dead Burn, ampliando ulteriormente una delle edizioni più ricche nella storia degli Halloween Horror Nights.