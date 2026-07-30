Ozzy Osbourne diventa il protagonista di una casa infestata agli Universal Studios in America

Universal Studios renderà omaggio a Ozzy Osbourne con una nuova casa infestata degli Halloween Horror Nights. L'esperienza, ispirata ai suoi album e alla sua carriera solista, accompagnerà i visitatori in un viaggio horror tra musica, demoni e scenografie tratte dall'immaginario del leggendario "Prince of Darkness".

Un ritratto di Ozzy Osbourne
NOTIZIA di 30/07/2026

L'eredità di Ozzy Osbourne continuerà a vivere anche negli Halloween Horror Nights di Universal Studios. Il celebre evento dedicato all'horror ospiterà infatti una nuova casa infestata originale intitolata Ozzy Osbourne: Prince of Darkness, pensata come un tributo immersivo alla carriera del cantante scomparso nel 2025.

Un viaggio sul "Crazy Train"

L'attrazione sarà disponibile sia a Universal Studios Hollywood sia a Universal Orlando Resort, con due percorsi differenti ispirati all'immaginario del frontman dei Black Sabbath e alla sua lunga carriera da solista. L'esperienza prenderà il via a bordo del celebre Crazy Train, trasformato per l'occasione in un viaggio attraverso gli incubi e le visioni che hanno caratterizzato oltre quarantacinque anni di carriera di Ozzy Osbourne.

Ideata come un vero e proprio film horror dal vivo, la casa infestata ripercorrerà alcuni dei momenti più iconici della sua produzione musicale, mescolando scenografie, effetti speciali e colonne sonore tratte dai suoi album più celebri.

Nella versione realizzata a Universal Studios Hollywood, i visitatori inizieranno il percorso a Birmingham, la città natale di John Michael "Ozzy" Osbourne. Dalle atmosfere di Crazy Train, il viaggio proseguirà fino all'Osbourne Asylum, ispirato all'album Diary of a Madman, attraversando le diverse incarnazioni artistiche del cantante.

I fan incontreranno così il Madman Ozzy, il Werewolf Ozzy e naturalmente il leggendario Prince of Darkness, soprannome che accompagna l'artista fin dagli anni Settanta.

La colonna sonora includerà brani tratti da album come Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon, No More Tears, Scream e Ordinary Man.

L'attrazione allestita a Universal Orlando Resort invece seguirà invece un concept differente. Gli ospiti attraverseranno antiche rovine e sotterranei prima di salire sul Crazy Train, entrando in un mondo costruito sulle iconiche copertine di album come Diary of a Madman, Bark at the Moon, The Ultimate Sin e Black Rain.

L'obiettivo è trasformare l'estetica dark che ha caratterizzato gli ultimi anni della carriera di Ozzy in un percorso horror ricco di creature, scenografie surreali e riferimenti nascosti destinati ai fan più attenti.

Sharon e Jack Osbourne: "Un tributo che gli sarebbe piaciuto"

In una dichiarazione congiunta, Sharon e Jack Osbourne hanno spiegato quanto questo progetto rispecchi lo spirito dell'artista. "Ozzy non ha mai smesso di superare i limiti e adorava tutto ciò che offriva ai fan un nuovo modo di vivere la sua musica e i mondi che aveva creato."

I due hanno poi lodato il lavoro svolto da Universal. "Halloween Horror Nights ha fatto un lavoro incredibile nel dare vita a quello spirito. Passeggiando tra queste case infestate riconoscerete tantissimi momenti ispirati alla sua musica e alla sua immaginazione. È un meraviglioso tributo a Ozzy e speriamo che i fan si divertano quanto si sarebbe divertito lui nel vederlo prendere forma."

John Murdy, produttore esecutivo di Halloween Horror Nights a Universal Studios Hollywood, ha ricordato il peso culturale dell'artista. "Ozzy Osbourne non ha soltanto contribuito a definire l'heavy metal: ha creato un fenomeno culturale che ha influenzato generazioni di musicisti, artisti e autori horror."

Anche Mike Aiello, responsabile dello sviluppo creativo di Universal Orlando Resort, ha sottolineato il desiderio di realizzare un'esperienza autentica. "Per noi era fondamentale dare vita a un percorso che celebrasse la creatività e la personalità di Ozzy in modo immersivo. I fan scopriranno moltissimi dettagli nascosti ed Easter egg ispirati alla sua carriera."

Ozzy Osbourne, pubblicata un'intervista perduta del 1987 in cui la star parlava di minacce di morte Ozzy Osbourne, pubblicata un'intervista perduta del 1987 in cui la star parlava di minacce di morte

L'attrazione Ozzy Osbourne: Prince of Darkness farà parte dell'edizione 2026 degli Halloween Horror Nights. L'evento prenderà il via il 28 agosto a Universal Orlando Resort e il 3 settembre a Universal Studios Hollywood, proseguendo in entrambe le sedi fino al 1º novembre.

La nuova casa infestata si unirà ad altre esperienze già annunciate, tra cui quelle ispirate a Stranger Things, Sinners ed Evil Dead Burn, ampliando ulteriormente una delle edizioni più ricche nella storia degli Halloween Horror Nights.

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