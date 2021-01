Our Flag Means Death: Rhys Darby star della serie prodotta da Taika Waititi

Our Flag Means Death, il nuovo progetto televisivo prodotto da Taika Waititi, avrà come protagonista l'attore Rhys Darby.

La comedy in costume verrà prodotta per HBO Max ed è la nuova collaborazione del regista di Thor con l'attore, già nel cast di Flight of the Conchords e Next Goal Wins.

La serie Our Flag Means Death è stata creata da David Jenkins (People of Earth), che ne sarà lo showrunner, Garrett Basch (What We Do in the Shadows) e Dan Halstead. Rhys Darby avrà la parte di Stede Bonnet, un agricoltore gentleman cresciuto in una famiglia benestante e che affronta una crisi di mezza età e diventa il capitano della Revenge, una nave pirata all'inizio del diciottesimo secolo.

Taika Waititi sarà produttore e regista del pilot del progetto che si ispira a una storia realmente accaduta. Bonnet era un proprietario terriero che poi si è dedicato al crimine entrando in azione come pirata, viaggiando insieme al suo equipaggio nell'area che ora fa parte degli Stati Uniti, attaccando altre navi e bruciando alcini vascelli.

Rhys Darby ha recitato nella parte di Nigel Billingsley nei film Jumanji - Benvenuti nella giungla e Jumanji - The Next Level, prodotti da Sony.