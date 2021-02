Ottilie Von Faber–Castell – Una donna coraggiosa: stasera su Rai1 il film tratto da una storia vera

Arriva stasera su Rai1 dalle 21:30, dopo diversi rinvii, Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa, il film, in prima visione in chiaro, che racconta la vera storia dell'erede dell'azienda divenuta famosa in tutto il mondo per la produzione di matite.

Pensata come miniserie in due puntate (trasmesse oggi, sabato 27 febbraio 2021, in prima e seconda serata), per la regia Claudia Garde, Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa comincia il suo racconto durante la giovinezza della Ottilie Von Faber. A seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo, finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro.

Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

Nel cast Kristin Suckow nei panni della protagonista, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert.