Oscure presenze a Cold Creek: il thriller con Sharon Stone e Kristen Stewart stasera su Rai4

Appuntamento con il brivido stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20, grazie a Oscure presenze a Cold Creek, thriller diretto nel 2003 dal candidato al premio Oscar Mike Figgis (Via da Las Vegas), con un cast ricchissimo: Dennis Quaid, Sharon Stone, Kristen Stewart, Juliette Lewis, Stephen Dorff e Christopher Plummer.

La locandina di Oscure presenze a Cold Creek

Al centro della trama l'inquietante vicenda della famiglia Tilson che si trasferisce da New York al maniero di Cold Creek, acquistato per una cifra irrisoria. Mentre procedono i lavori di ristrutturazione, Cooper Tilson (Dennis Quaid) scopre che Cold Creek è legato a un passato sanguinoso e misterioso che ha visto la tragica morte di buona parte dei membri della famiglia Massie, che vi ha abitato per generazioni. A complicare la situazione ci pensa Dale Massie (Christopher Plummer), ultimo discendente della famiglia ex-proprietaria di Cold Creek, appena uscito di prigione e ora intenzionato a reclamare la proprietà.

Con una location suggestiva capace di creare un'efficace atmosfera, Oscure presenze a Cold Creek coglie la lezione di tanta letteratura gotica e la convoglia in una trama thriller avvincente e ricca di colpi di scena.