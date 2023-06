Oscar: Chad Stahelski rivela che gli stunt potrebbero essere premiati dall'Academy

L'Academy sembra stia valutando la possibilità di introdurre una nuova categoria agli Oscar dedicata al lavoro dei coordinatori degli stuntman, idea che il regista Chad Stahelski sostiene con molta determinazione.

Il filmmaker, già durante la promozione di John Wick: Chapter 4, aveva più volte parlato di quanto il lavoro di chi coreografa e realizza le scene d'azione sia importante e meriti un giusto riconoscimento.

Le rivelazioni del regista di John Wick

Chad Stahelski ha confermato che ci sono state delle conversazioni utili con i responsabili dell'Academy per avanzare la richiesta di un premio dedicato ai responsabili degli stunt.

Il filmmaker ha aggiunto: "Abbiamo incontrato dei membri dell'Academy e parlato realmente dell'argomento. Se devo essere onesto è stato incredibilmente positivo e formativo. Penso, per la prima volta, che si siano compiuti dei passi in avanti verso la realizzazione di questo progetto".

Stahelski è convinto che la nuova categoria potrebbe essere introdotta già nella prossima edizione o nella successiva, non andando comunque oltre un periodo di attesa di tre o quattro anni.

John Wick 4 è citazionista: come omaggia il cinema di genere

In un'intervista a ComicBook.com, tuttavia, il filmmaker ha ammesso: "Non abbiamo però realmente parlato di come decidere cosa premiare. Il premio per il Miglior Stunt? Per la Migliore Coreografia? Per la Migliore sequenza d'azione? Miglior ensemble di stunt? Lo riceve il coordinatore degli stunt? Chi gira la scena? Il coreografo di arti marziali? Chi ha coreografato la lotta? La controfigura? Il regista della seconda unità? Il montatore? Chi riceve il premio? Tutte queste sono domande grandiose che devono essere affrontate da individui intelligenti da entrambi i lati, dalla comunità degli stunt e dall'Academy".

Negli ultimi tre mesi, secondo quanto condiviso da Chad, ci sono state delle conversazioni positive e non c'è stato nessuno che si è opposto all'idea: "Vogliono gli stunt agli Oscar. Accadrà. Bisogna solo capire come farlo e pensarci nel miglior modo possibile".