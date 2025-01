Oscar 2025: The Brutalist è il grande favorito nei pronostici di Sisal

Si svolgerà il prossimo 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood l'attesa Notte degli Oscar, l'evento clou della stagione dei premi nell'industria cinematografica americana.

A poche settimane dalla premiazione, Sisal ha pubblicato i propri pronostici, in attesa delle nomination ufficiali che verranno annunciate nella giornata di domani e The Brutalist potrebbe spadroneggiare.

The Brutalist in prima fila agli Oscar

Secondo le previsioni degli esperti della società di scommesse sarà The Brutalist di Brady Corbet a dominare l'edizione 2025. La probabilità di vedere trionfare il film con Adrien Brody è data a 1,75.

Nella categoria dedicata alla miglior regia, la vittoria di Brady Corbet è quotata a 1,30. Nonostante Adrien Brody sia candidato, secondo Sisal il favorito alla vittoria della statuetta come miglior attore protagonista è Timothée Chalamet per A Complete Unknown, dato a 2,25.

Le altre previsioni secondo Sisal e la curiosità su Demi Moore

Per quanto riguarda la miglior attrice protagonista, Sisal ritiene che la favorita possa essere Demi Moore per The Substance, quotata a 1,67. Tra i non protagonisti, spiccano le quote di Kieran Culkin per A Real Pain (1,18) e Zoe Saldana per Emilia Pérez (1,15).

Oscar 2025: le classifiche dei favoriti nelle categorie principali

Nonostante sia una delle attrici più famose al mondo dagli anni '80/'90, Demi Moore non ha mai ricevuto una candidatura agli Oscar in carriera, e potrebbe raggiungere questo traguardo portandosi direttamente a casa la statuetta al primo colpo. Poche settimane fa, la star di The Substance ha vinto il Golden Globe come miglior attrice alla prima candidatura in carriera per il film diretto da Coralie Fargeat.