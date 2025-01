Oscar 2025, non ci saranno le esibizioni delle canzoni: ecco il motivo

Nel corso dei prossimi Academy Award non ci saranno le performance delle canzoni dei film candidati.

Attraverso una lettera inviata ai propri membri, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha informato che la cerimonia di quest'anno non proporrà le esibizioni live dei candidati alla miglior canzone.

L'idea è quella di concentrarsi maggiormente sui cantautori e di introdurre nella scaletta dei momenti Fab 5, in cui singoli artisti omaggiano i vari candidati alla statuetta più ambita di Hollywood.

La scelta di eliminare le esibizioni live

Il motivo di questa scelta è da ricondurre ai recenti incendi di Los Angeles. L'Academy ha deciso di rendere omaggio alla Città dei Sogni, riflettendo sui recenti avvenimenti e mettendo in mostra 'forza, creatività e ottimismo che definiscono Los Angeles e la nostra industria'.

Bill Kramer e Janet Yang, CEO e presidente dell'Academy hanno dichiarato:"I nostri 97° Premi Oscar saranno una celebrazione della connessione e della collaborazione, onorando lo spirito unificante e la sinergia creativa del fare cinema. Mettere in evidenza il potere trasformativo del lavoro di squadra che dà vita alle visioni cinematografiche".

La lettera ai membri dell'Academy e l'omaggio a Los Angeles durante la Notte degli Oscar

Nella missiva inviata ai membri, l'Academy ha sottolineato l'attenzione nei confronti di quanto accaduto e sta accadendo in queste ore a Los Angeles, messa in ginocchio dagli incendi, con 27 persone morte e migliaia di abitanti fatti evacuare dalle loro abitazioni.

"I nostri pensieri rimangono con coloro che sono stati colpiti dai recenti incendi nell'area di Los Angeles" si legge nella lettera firmata da Kramer e Yang. Ecco come seguire l'annuncio delle nomination agli Oscar 2025.