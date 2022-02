Oscar 2022: su Twitter si potrà votare un film che sarà premiato durante la cerimonia

In occasione degli Oscar 2022, gli utenti di Twitter potranno votare il film che riceverà una statuetta durante la cerimonia che avrà luogo il 27 marzo. Inoltre, tre votanti avranno l'opportunità di presentare un premio Oscar nel corso della cerimonia del prossimo anno.

In vista della 94a edizione degli Academy Awards, è stata annunciato che i membri dell'Academy non saranno gli unici a votare per i migliori film della scorsa stagione cinematografica. A partire da lunedì, infatti, anche gli utenti di Twitter potranno dire la loro e votare i loro film preferiti usciti nel 2021, indipendentemente dal fatto che le opere in questione siano state nominate per un Oscar, utilizzando l'hashtag #OscarsFanFavorite. Il film che riceverà il maggior numero di voti entro il 3 marzo sarà premiato durante la cerimonia di fine mese. Come se non bastasse, tre utenti di Twitter che avranno espresso il loro voto durante il periodo dal 14 febbraio al 3 marzo saranno selezionati per un viaggio interamente pagato a Los Angeles per presentare un premio Oscar alla cerimonia del 2023.

"Siamo entusiasti di collaborare con Twitter per creare un pubblico digitale coinvolto ed entusiasta in vista della cerimonia di quest'anno", ha dichiarato Meryl Johnson, vp digital marketing presso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. Johnson ha quindi aggiunto: "Grazie a queste iniziative, gli utenti social in tutto il mondo avranno ora più opportunità di interagire con lo show in tempo reale, trovare una comunità e diventare parte dell'esperienza in modi mai visti prima".

L'Academy ha considerato la creazione di una categoria per il film più popolare durante la 91a edizione degli Academy Awards nel 2019, come mezzo per incoraggiare un maggior numero di spettatori a guardare la cerimonia ed aumentare gli ascolti. Dopo un importante respingimento da parte della critica e dei membri dell'Accademy, il piano è stato scartato e da allora non è stato ancora reintrodotto. Sebbene il film preferito dai fan, selezionato dagli utenti di Twitter, non costituirà una categoria formale degli Oscar, darà comunque ai fan l'opportunità di far valere le loro opinioni sui migliori film del 2021, soprattutto quelli che non hanno ricevuto una nomination dall'Academy, come ad esempio Spider-Man: No Way Home.