Oscar 2022: la nostra diretta e il red carpet in streaming

L'attesa per gli Oscar 2022 è quasi terminata: questa notte, appassionati di cinema sparsi per il mondo si collegheranno per assistere prima al red carpet e poi alla cerimonia di premiazione. Non fatevi trovare impreparati e seguite l'evento più glamour dell'anno attraverso la nostra diretta streaming, alla quale potrete partecipare con i vostri commenti.

La 94ª edizione dei premi Oscar si terrà questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles e verrà presentata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Nonostante ci siano opere e personalità favorite rispetto alle altre, quest'anno sono tante le categorie il cui vincitore risulta più in bilico che mai. Questo non fa che aumentare l'hype per l'evento che riunirà tutti i protagonisti della stagione cinematografica da poco conclusasi. Sarà quindi ancora più interessante seguire la cerimonia in diretta tramite il canale Twitch di Movieplayer e confrontarsi direttamente con i nostri Giuseppe Grossi, Valentina Ariete, Gabriella Giliberti, Matteo Maino ed Emanuele Gregori. Saranno loro a tenervi compagnia a partire dalle 22:30 fino alla fine dell'evento, prevista sempre per le prime luci dell'alba, attraverso pronostici e commenti a caldo. Prima dell'inizio della cerimonia, sarete inoltre messi alla prova tramite un quiz che avrà inizio alle ore 23 e che, tramite 16 domande, testerà la vostra conoscenza in materia di Oscar®.

Oscar 2022: tutte le nomination

Ricordiamo che, per quanto riguarda la messa in onda televisiva, in Italia saranno Sky Cinema Oscar® (canale 303) e Sky Uno a trasmettere in diretta la cerimonia. L'evento sarà inoltre trasmesso in streaming su NOW e in chiaro su TV8. L'appuntamento, in questo caso, è per le ore 00:15. Inoltre, come ogni anno, è possibile seguire in diretta il red carpet tramite il canale ufficiale degli Academy Awards:

Tra le opere capaci di raccogliere più candidature agli Oscar 2022, segnaliamo Il Potere del Cane (Jane Campion) con ben 12 nomination, tra cui anche Miglior film, Miglior regista e Miglior attore protagonista (Benedict Cumberbatch). Fari puntati anche sulla rivisitazione di West Side Story da parte di Steven Spielberg e su Belfast di Kenneth Branagh: entrambi i film hanno ottenuto sette candidature. Nella notte degli Oscar 2022 ci sarà inoltre un po' di Italia, grazie alle candidature di Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, di Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano e, infine, di Enrico Casarosa con il suo Luca, nominato come Miglior film d'animazione.