Oscar 2021: i regali più folli e lussuosi che riceveranno i candidati

Tutti i nominati agli Oscar 2021 nelle categorie principali (Migliori attori protagonisti e non, Migliori attrici protagoniste e non e Migliori registi) riceveranno una serie di regali lussuosi e pazzeschi del valore complessivo di circa 300mila euro, secondo la stima di Forbes. Una tradizione molto chiacchierata che è stata rinnovata anche quest'anno. Scopriamo cosa riceveranno le star.

Una struttura della Golden Door Spa

Come riportato da The Guardian, infatti, la compagnia Distinctive Assets ha prodotto il set annuale Everyone Wins da regalare ai nominati alle principali categorie in occasione dei Premi Oscar 2021. Il set include una consultazione con Thomas Su, celebre chirurgo estetico noto per i suoi trattamenti ai vip, dieci trattamenti di fitness con Alexis Seletzky, una consulenza su cosa investire con un esperto nel mondo della finanza, un servizio di tracciamento in GPS per gli animali domestici, una sigaretta elettronica in oro a 24 carati, una permanenza di quattro notti alla Golden Door Spa e una di tre notti su un'isola svedese.

Le isole Fiji

Insomma, i candidati che non vincono alcun premio sapranno rifarsi con il nutrito bagaglio di oggetti ed esperienze che porteranno a casa. Ma non finisce qui! La "borsa", infatti, include anche il libro Don't Cookbook, che contiene numerosi Qr code di piatti da ordinare presso i ristoranti locali, prodotti di benessere per la pelle e per la cura della persona, e una serie di vacanze alle Fiji, in Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

Oscar 2021: tutte le nomination

Il bagaglio sarà donato ai nominati ai Premi Oscar 2021 nelle categorie principali al GBK Brand Bar del Kimpton La Peer Hotel di West Hollywood. La 93esima edizione dei Premi Oscar sarà condotta da un team rotante di professionisti e si terrà la notte del 25 aprile a Los Angeles. Chi non potrà recarsi negli Stati Uniti assisterà in una serie di hub internazionali organizzati per l'occasione.