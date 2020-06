Oscar 2021: la cerimonia rinviata al 25 aprile

Gli Oscar 2021 sono stati posticipati di due mesi: la nuova data per la cerimonia di premiazione sarà infatti il 25 aprile.

Inizialmente l'evento avrebbe dovuto andare in onda sugli schermi americani il 28 febbraio 2021.

L'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato le nuove date svelando inoltre che il nuovo Museo dedicato al cinema sarà inaugurato il 30 aprile 2021, non più il 14 dicembre 2020.

Per poter ottenere una nomination agli Oscar 2021 i film potranno essere stati presentati sugli schermi da gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, permettendo quindi ai titoli che sono arrivati più tardi del previsto nei cinema a causa dell'emergenza Coronavirus di poter essere considerati dall'Academy.

La scelta presa dal Consiglio di Amministrazione dell'organizzazione potrebbe inoltre avere delle consguenze sui titoli presentati durante i festival autunnali come Venezia e Toronto. Una fonte del sito Deadline vicina agli studios ha infatti sottolineato che una stagione della durata di otto mesi per arrivare alla corsa agli Oscar 2021 sarebbe troppo lunga.

La decisione è stata presa dopo aver consultato i distributori e i produttori che hanno spiegato le tempistiche necessarie a concludere i progetti in fase di post-produzione, oltre ad aver parlato con le autorità di Los Angeles che hanno chiesto di posticipare il più possibile l'evento per poter capire in modo più chiaro la situazione sanitaria dopo la pandemia.

David Rubin e Dawn Hudson, a capo dell'Academy, hanno dichiarato in un comunicato ufficiale: "Per oltre un secolo i film hanno avuto un ruolo importante nell'offrire conforto, ispirare e intrattenerci durante i periodi più oscuri. Certamente l'hanno fatto in questa annata. La nostra speranza, estendendo il periodo valido per essere nominati e la data della cerimonia, è di offrire flessibilità ai filmmaker che hanno bisogno di concludere e distribuire i loro film senza essere penalizzati a causa di qualcosa che non può essere controllato da nessuno. La prossima edizione degli Oscar e l'apertura del nostro nuovo museo segneranno un momento storico, faranno venire fan da tutto il mondo per unirsi attraverso il potere del cinema".