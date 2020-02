Oscar 2020: il programma della nostra speciale live su Twitch

Nuovo decennio, nuovo canale in cui parlare insieme di cinema. Un canale ancora più immediato, diretto e interattivo. Questa settimana abbiamo inaugurato il canale Twitch di Movieplayer, prima testata cinematografica italiana ad approdare sulla celebre piattaforma di live targata Amazon. Per lanciare ufficialmente il neonato canale, abbiamo deciso di fare le cose in grande. Come? Accompagnandovi lungo tutta la notte degli Oscar 2020.

Questo il programma della diretta: Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori saranno in diretta per commentare minuto per minuto tutto quello che accadrà dentro e fuori dal Dolby Theatre di Los Angeles. L'appuntamento su Twitch è fissato dalle 23.00 sino alle 5.30 del mattino (ovvero sino alla fine della cerimonia). Si partirà con un pre-show di un'ora dedicato ai pronostici, a mezzanotte sarà il turno del commento all'immancabile red carpet e dalle 2 di notte commenteremo insieme la premiazione.

Il tutto condito da montaggi video preparati ad hoc e ospiti che si collegheranno in diretta con lo studio. Gabriella, Giuseppe ed Emanuele ascolteranno anche i pareri di Luca Liguori (direttore di Movieplayer), Antonio Cuomo (caporedattore di Movieplayer), Chiara Guida (direttrice responsabile di Cinefilos.it) ed Eva Carducci (firma di Vanity Fair, Fanpage, Mondo Fox e Pianeta Donna) e Nanni Cobretti (Direttore de I 400 calci) Decisamente un ottimo modo per tenervi compagnia (e svegli) durante la combattutissima e incerta Notte degli Oscar che ci apprestiamo a vivere insieme. Non vi resta che seguirci anche su Twitch!

Scaletta Oscar 2020

22.40

Pre-show con 4 video pronostici sugli Oscar

Miglior Attrice Protagonista Miglior Attore Protagonista Miglior Regia Miglior Film

23.00

Inizio Live

Presentazione della serata

Anteprima programmazione canale

Video: Best of 2019 - Mash up con il meglio dell'anno trascorso

Tema 1: Pronostici di Gabriella, Giuseppe ed Emanuele

23.45

Primo collegamento con Eva Carducci

00.00

Commento Red Carpet

00.15

Secondo collegamento con Chiara Guida

00.45

Terzo collegamento con Luca Liguori

01.10

Quarto collegamento con Antonio Cuomo

01.30

Quinto collegamento con Nanni Cobretti

02.00

Inizio Cerimonia

Tema 2 : Gli esclusi di questa edizione

Video: Tutti gli Oscar del decennio

Tema 2: I grandi sconfitti degli ultimi anni

Commento live

05.30 Fine diretta