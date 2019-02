Oscar 2019, replica: dove vederla in TV!

Lo show degli Oscar 2019 in replica stasera in TV: se vi siete persi i momenti cruciali della cerimonia oppure volete rivedere le performance e le premiazioni, stasera su TV 8 e su Sky sarà riproposto lo show dei 91esimi Academy Awards, che si sono conclusi stanotte con esiti inaspettati e qualche sorpresa.

L'appuntamento con la replica della Notte degli Oscar 2019 è a partire dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno da mezzanotte in poi. Per essere più precisi, quello che andrà in onda sui canali Sky è Il meglio della notte degli Oscar, ovvero un montaggio dei momenti più importanti ed emozionanti. Vi ricordiamo inoltre che la cerimonia è disponibile anche su Sky On Demand.

L'ultima edizione dei premi Oscar si è conclusa in maniera un po' inaspettata, rispetto ai pronostici: a vincere il premio per il miglior film è stato Green Book, mentre Olivia Colman ha "scippato" il premio a Glenn Close, per la quale molti facevano il tifo (e Lady Gaga si è dovuta accontentare dell'Oscar per la miglior canzone originale). Tra i momenti di grande show, in una cerimonia che non ha avuto un conduttore ufficiale e si è conclusa con largo anticipo, rispetto alle edizioni degli anni scorsi, la performance musicale di Lady Gaga e Bradley Cooper e quella dei Queen, che hanno aperto lo show con Adam Lambert.

Non sono mancate ovviamente le polemiche e i piccoli incidenti, ma sono proprio questi imprevisti a vivacizzare una cerimonia molto formale.