Oscar 2019, Bret Easton Ellis: "Black Panther non merita la nomination a Miglior Film"

Black Panther non sembra aver conquistato tutti gli spettatori: lo scrittore e sceneggiatore Bret Easton Ellis ha infatti dichiarato in una recente intervista che il cinecomic non meritava sette nomination agli Oscar, tra cui quella nella categoria Miglior Film.

Ellis ha sottolineato: "Nessun film di supereroi ha mai ottenuto una nomination a Miglior Film. Ma credetemi, la Disney sta facendo tutto quello che è in suo potere per assicurarsi che avvenga. Anche se non c'è nessuno qui a La La Land che ho incontrato e che pensa Black Panther sia un film così buono. Sì, come modo per dare spazio alla rappresentazione, lo stanno sostenendo".

Lo scrittore ha proseguito: "La stampa del settore e lo studio stanno diffondendo l'idea che Black Panther sia un'opera grandiosa e non possa essere ignorata. E questa idea ci è stata imposta e possiamo solo sorridere nell'incredulità. O forse capiamo che questo è semplicemente un momento in cui siamo intrappolati. Uno scherzo, una truffa. Sono tutte fake news!".

Ellis ha quindi concluso il suo intervento dichiarando che l'Academy sta cercando di favorire il film per questioni legate alla diversità e al dare spazio a ogni parte della società, sottolineando "ma sono cose che non hanno nulla a che fare con i meriti di un film. Sì, questa è la cultura che gli Oscar stanno cercando di promuovere ed è nauseante".