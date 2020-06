Original Sin: Angelina Jolie e le scene di nudo tagliate dal film

Fino ad oggi quella di Original Sin rimane una delle numerose scene di nudo, e di sesso, in cui compare Angelina Jolie, e non la sua controfigura, ad essere stata tagliata dalla versione finale del film. Il girato scartato dalla pellicola non è mai stato rilasciato e nemmeno mostrato all'estero in nessuna versione del film.

Tra gli altri film in cui le scene di sesso dell'attrice sono state tagliate possiamo menzionare Hackers, la cui scena di nudo cancellata dal film può essere vista nel trailer; Playing God, pellicola in cui la Jolie ha avuto due scene di sesso che sono state tagliate anche se anch'esse sono visibili nel trailer. Una scena cancellata da Il collezionista di ossa includeva una sorta di introduzione al personaggio interpretato dall'attrice americana in cui la detective faceva sesso con il suo ragazzo.

In un'intervista la Jolie ha dichiarato: "Durante le riprese del film ho iniziato a frequentare quello che verso la fine della produzione sarebbe diventato mio marito. Sono cambiata molto, non sono la stessa donna che era prima di questo film. Non avevo mai provato un amore di questo tipo, un amore in cui ti sembra di vivere con il tuo migliore amico, senza trucchi, senza segreti."

Il film è stato accolto negativamente dalla critica, ottenendo un punteggio del 12% su Rotten Tomatoes basato su 91 recensioni. Il critico Roger Ebert, invece, ha scritto una recensione positiva a proposito della pellicola. Angelina Jolie fu nominata per un Razzie Award come peggior attrice per il suo ruolo in questo film e per quello in Lara Croft: Tomb Raider, ma il premio fu assegnato a Mariah Carey per la sua performance in Glitter.