Ore 14 Sera stasera su Rai 2: Delitto di Garlasco, Sempio convocato e nuova svolta

Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, torna su Rai 2 l'appuntamento in prima serata con Ore 14 Sera, il talk show condotto da Milo Infante, che dedica la puntata ai principali casi di cronaca e agli sviluppi giudiziari più discussi del momento con un focus sugli ultini clamorosi sviluppi del Caso Garlasco.

Delitto di Garlasco: convocato Andrea Sempio

Al centro dell'apertura c'è la nuova svolta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha infatti convocato Andrea Sempio per mercoledì 6 maggio alle ore 10, nell'ambito del nuovo filone investigativo sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti stanno approfondendo elementi ritenuti cruciali, tra cui la cosiddetta "impronta 33" individuata sulle scale che portano alla cantina della villetta di via Pascoli, considerata dagli investigatori una possibile traccia dell'assassino.

Secondo le ultime notizie Andrea Sempio, per la Procura di Pavia ha ucciso Chiara Poggi: Il movente per gli inquirenti è legato "all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Gli inquirenti hanno chiarito anche la dinamica: "Dopo una iniziale collusione, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente".

Il caso Pamela Genini e gli ultimi sviluppi

Spazio poi al caso di Pamela Genini, con aggiornamenti sulle indagini e sull'ipotesi di una possibile profanazione della tomba della giovane nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, che potrebbe coinvolgere Domenico Dolci, ex compagno e amico della vittima.

"Famiglia nel bosco": nuova perizia sugli affidi

La trasmissione si sposta quindi sul caso della cosiddetta Famiglia nel bosco, dove una nuova perizia avrebbe evidenziato una presunta incapacità genitoriale da parte di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, riaprendo il dibattito sul destino dei minori coinvolti.

Il giallo della ricina a Campobasso

Infine, riflettori puntati sul giallo della ricina di Campobasso, una tragedia familiare avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre 2025, in cui hanno perso la vita Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute all'ospedale Cardarelli dopo una misteriosa intossicazione avvenuta tra le mura domestiche.