Onslaught: Adria Arjona protagonista del prossimo thriller del regista Adam Wingard

Sebbene non si sappia ancora molto di Onslaught di Adam Wingard, abbiamo appreso che l'attrice di Hit Man e Andor, Adria Arjona, sarà la protagonista del film.

Arjona - la cui carriera è in ascesa dopo l'impressionante interpretazione in Hit Man di Netflix - è in trattative finali per recitare e produrre a livello esecutivo l'ultimo film di Adam Wingard, che recentemente abbiamo appreso essere intitolato Onslaught.

Il progetto della A24 è descritto come un thriller d'azione con elementi horror e vedrà Wingard riunirsi con il suo collaboratore Simon Barrett, con cui ha già lavorato insieme in You're Next e The Guest e con cui ha co-sceneggiato il film. Le riprese sono previste per la fine dell'anno in Nuovo Messico.

Alcuni dettagli di Onslaught

Anche se i dettagli della trama non sono ancora stati resi noti, si dice che il film sia "un thriller d'azione e horror gonzo", con la Arjona che interpreterà "una madre che si affida a una particolare serie di abilità per proteggere i suoi cari dopo essersi imbattuta in una minaccia sfuggita a una base militare segreta".

6 Underground: una scena del film con Adria Arjona

Aaron Ryder e Andrew Swett produrranno sotto la loro insegna Ryder Picture Company insieme ad A24 e Alexander Black per Lyrical Media. Anche Wingard e il manager Jeremy Platt produrranno insieme a Barrett attraverso la loro nuova società Breakaway Civilization. Lyrical e A24 cofinanzieranno. Jon Rosenberg e Natalie Sellers di Lyrical saranno produttori esecutivi con A24.

Arjona ha avuto anche un ruolo di supporto in Morbius della Sony Pictures e tornerà a vestire i panni di Bix Caleen nell'imminente seconda stagione dell'acclamata serie Star Wars di Disney+, Andor.

Wingard ha diretto Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero (così come il suo predecessore, Godzilla Vs. Kong), e recentemente è stato annunciato che la Warner Bros./Legendary sta ufficialmente procedendo con il seguito, con Dave Callaham che scriverà la sceneggiatura.