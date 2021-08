OnlyFans punta sullo streaming con una nuova app, ma questa non è l'unica novità

OnlyFans sta provando un'operazione di rebrand. Il celebre marchio per adulti, infatti, ha sviluppato un'app attraverso cui proporre in streaming materiale originale privo di nudità e serie realizzate da autrici quali Mia Khalifa, Bella Thorne e Holly Madison.

Locandina di Bella Thorne

Come riportato da Gizmodo, l'app di OnlyFans è disponibile per adesso su iOS, Roku ed Amazon Fire. I contenuti saranno distribuiti in modo gratuito e includeranno serie realizzate da autrici quali Mia Khalifa, Bella Thorne e Holly Madison. Mentre il brand bandiera è noto per offrire contenuti per soli adulti, questa app, al contrario, distribuirà progetti totalmente privi di scene di nudo. I contenuti coinvolgono istruttori di fitness, chef, musicisti, autori di podcast e stand up comedian.

Tim Stokely, fondatore e CEO di OnlyFans, ha dichiarato a Bloomberg: "OFTV fornisce un modo molto rapido per offrire ai fan l'opportunità di guardare gli show realizzati dai loro creatori di contenuti preferiti. I contenuti non presentano materiali espliciti. Non ci sarà modo per monetizzare e, quindi, i creatori non guadagneranno nulla".

Sebbene l'app sia stata ufficialmente lanciata a gennaio, OnlyFans ha iniziato a pubblicizzarla in modo massiccio soltanto da breve tempo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la creazione di questa app rientra in un tentativo di rebrand di OnlyFans, che vuole abbandonare la sua nomea di distributore di contenuti pornografici per abbracciare quella di strumento di vitale importanza per chi volesse distribuire i propri contenuti online.

Stokely ha continuato: "Da quando abbiamo lanciato l'app, abbiamo offerto ai nostri creatori di contenuti la massima libertà e potere totale sulle proprie creazioni. Vogliamo fornire agli autori le massime opportunità per distribuire e mostrare contenuti e agli utenti tutto quanto in nostro possesso per usufruirne".

Mentre piattaforme quali Patreon e Substack hanno rivoluzionato il modo attraverso cui i content creator raggiungono i fruitori di contenuti, OnlyFans ha espanso la sua offerta nel tentativo di raggiungere nuovi target di pubblico e di connettere meglio il tessuto dei creatori e quello degli spettatori online. Infine, Stokely ha dichiarato: "Le persone che usano OFTV per guardare un video possono tranquillamente sceglierne un altro. Il pubblico è ben più ampio e diversificato di prima".