Only Murders in the Building 2, pioggia di guest star nel trailer della nuova stagione della serie Hulu

Il teaser trailer di Only Murders in the Building 2 ci regala nuovi misteri, nuove sorprese e nuove guest star d'eccezione.

Only Murders in the Building ce l'aveva promesso: nella seconda stagione della serie Hulu avremmo avuto tante sorprese e nuove guest star, e questo teaser trailer non viene meno alla parola data.

Facciamo ritorno all'Arconia, un edificio tanto bello quanto letale e pieno di intrighi, e questa volta lo scheletro nell'armadio è più letterale che mai : la direttrice di condominio Bunny Folger è stata uccisa, e la colpa sembra voler ricadere a tutti i costi sui nostri protagonisti, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez). Ma chi sta tentando di incastrarli, e perché?

Sono domande a cui dovrà rispondere la seconda stagione della serie hit di Hulu, che da noi arriva su Disney+ tramite l'estensione Star, ma quello dell'omicidio di Bunny non sarà certo l'unica questione con cui Mabel e gli altri avranno a che fare.

Nel frattempo, infatti, verranno presentati anche nuovi residenti dell'Arconia, come Alice (Cara Delevingne), la proprietaria di una galleria d'arte, nonché prossimo interesse amoroso di Mabel; la madre di Bunny (Shirley MacLaine; e il personaggio di Amy Schumer, che pare sarà "una versione leggermente più insopportabile" di sé stessa.

La seconda stagione di Only Murders in the Building debutterà il 28 giugno sugli schermi statunitensi.