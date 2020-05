Onella Muti in slip su Instagram, con la sua foto sexy Naike Rivelli provoca i social

La foto di Ornella Muti con addosso solo uno slip è stata postata su Instagram dalla figlia Naike Rivelli che subito dopo ha pubblicato quella di un bambino africano malnutrito. Tra i due post il primo ha ricevuto molti più like e la modella ha accusato la rete di superficialità.

Naike Rivelli solitamente fa impazzire i suoi fan con foto che ritraggono il suo lato B in primo piano su Instagram. Questa volta la figlia di Ornella Muti ha voluto alzare l'asticella della provocazione. Prima ha pubblicato una foto della madre vestita solo con uno slip mentre fa stretching sul letto. "Questa immagine, rappresenta in tutti i sensi, il risultato dello stile di vita che ha sempre condotto. Si vede la sua agilità, la sua incredibile flessibilità, la naturale bellezza di una donna che fa sport mangia sano e si sente a suo agio col suo corpo", ha scritto Naike

Dopo poche ore la modella ha pubblicato il post di un bambino africano malnutrito: "Esiste un Virus nel mondo da tempo che uccide una media di 8500 bambini al giorno. Si chiama FAME, esiste una cura che si chiama CIBO.... Ma non ne parla ma nessuno. Non si ferma nessuno", era la scritta che accompagnava il post.

Tra i due post il primo ha ottenuto molti più like, ed ecco arrivare il terzo post della Rivelli che si rivolge a tutti gli haters: "Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere". Poi fa una domanda provocatoria "Ora faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore. Com'è possibile che un culo, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti, possa ricevere più like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame?". Nella parte finale arriva la risposta che ha infiammato la rete: "Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno. Mettere un like è inutile.. mentre sul culo, il like è come un Must! Poi sono io quella superficiale... Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fica, scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa. Quella sulla quale vale davvero mettere sempre un bel like Wow!"