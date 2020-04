One World Together At Home, stanotte il concerto: come guardarlo in TV in chiaro

Il grande concerto a distanza One World Together At Home, che vedrà anche la partecipazione di Andrea Bocelli e Zucchero, sarà trasmesso stanotte anche in Italia in TV in chiaro: ecco dove.

Stanotte su Rai1, alle 01:45, sarà trasmesso il concerto a distanza One World Together At Home, il mega-evento benefico che, in Italia, sarà visibile in Tv in chiaro sul primo canale RAI.

One World Together At Home sarà trasmesso dalla Rai anche in streaming, su RaiPlay, e in radio, su Rai Radio2. Saranno Ema Stokholma e Fabio Canino a condurre per l'Italia la cronaca del concerto benefico organizzato da Lady Gaga insieme a Global Citizen per sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al covid-19.

L'evento vedrà in onda dalle proprie case come ospiti alcune delle più grandi star della musica mondiale. Oltre a Lady Gaga, ci saranno Elton John, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Alanis Morissette, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Idris Elba, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Stevie Wonder, Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Céline Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith. Per l'Italia, Zucchero e Andrea Bocelli. Sarà possibile, inoltre, interagire attraverso i social con l'hashtag #TogetherAtHomeIta.

Il mega-concerto verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme: Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, Youtube, Twitter, Facebook e tante altre. Presentatori della serata, per il pubblico anglofono, con il compito di passare la linea da un artista all'altro, saranno Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. One World Together At Home resterà disponibile anche su RaiPlay fino al 21 aprile nella sezione "On demand".