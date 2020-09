One Piece, il manga ancora in pausa dopo il capitolo 990

Il manga di One Piece, come annunciato dai primi spoiler del capitolo 990, sarà ancora una volta in pausa prima di riprendere con il capitolo 991.

Se all'interno dell'opera nè Kaido nè Big Mom sono ancora riusciti a fermare l'avanzata della ciurma di Cappello di Paglia e alleati, ci riuscirà ancora una volta il creatore di tutto l'universo di One Piece, Eiichiro Oda. All'inizio della settimana, infatti, sono trapelati in rete i primi spoiler del capitolo 990 che hanno in realtà annunciato poco su quanto vedremo nella prossima puntata, ma hanno diffuso la notizia sempre funesta ma ormai abituale per i fan del manga, che sarà ancora in pausa per un'altra settimana.

Se il capitolo 990 è atteso per domenica 13 settembre - online su MangaPlus -, il 991 non arriverà prima di domenica 27 settembre (anche se i primi spoiler dovrebbero trapelare già a partire da lunedì 21 o martedì 22).

Gli ultimi mesi si sono rivelati particolarmente complicati per One Piece, sia per la versione a fumetti che per la serie anime. La complessa situazione sanitaria mondiale, che non ha certo risparmiato il Giappone, sta allungando anche i tempi per Oda e il suo staff, costretto a lavorare quasi soltanto da remoto.

Una consolazione però in tutto questo c'è: durante la pausa del manga è prevista l'uscita del decimo volume dello One Piece Magazine, il 16 settembre, che dovrebbe portare ghiotte novità per tutti i fan.