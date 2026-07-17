One Night Only: tutta la chimica tra Monica Barbaro e Callum Turner in una romantica preview

La domanda è: esiste il vero amore? Da questo spunto, alla base di ogni rom-com, ecco One Night Only - Quando tutto è possibile (27 agosto in sala) diretto e co-scritto da Will Gluck e interpretato da Monica Barbaro e Callum Turner.

I due interpretano Allie e Owen, due sconosciuti che si incontrano in una New York da favola nell'unica notte dell'anno in cui, pensate un po', è permesso ai single di fare sesso. I due cercano qualcosa di più di un semplice incontro occasionale. Entrambi sentono una scintilla quando si incontrano, ma una serie di passi falsi e di vicissitudini complicano la loro serata.

One Night Only: una featurette in anteprima

Come vi mostriamo in questa featurete, Monica Barbaro e Callum Turner dimostrano un'eccezionale alchimia, capace di riempire lo schermo. "One Night Only è un'allegoria del dating, tutto si concentra in una notte", dice Barbaro, candidata all'Oscar per A Complete Unknown. "È essenzialmente quello che le persone vivono quando escono con qualcuno. Ma attenzione, trovare una connessione non è facile".

E continua, "adoro il senso di desiderio, così atteso, i nostri personaggi desiderano davvero creare un legame e si divertono a filtrare". Al suo fianco Callum Turner, fresco sposo di Dua Lipa. "La nostra è la storia di due persone destinate a stare insieme, che fanno di tutto per opporsi al proprio destino".

Come da tradizione, per quanto riguarda il genere, Manhattan è il filo rosso che lega gli eventi. Una cornice che, secondo Will Gluck, altro non è che un personaggio fondamentale "New York è una città viva, piena di energia, e questo ti permette di incontrare qualcuno, avere occasioni".

Oltre a Monica Barbaro e Callum Turner, nel cast di One Night Only ci sono anche Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, Michelle Hurd, Levar Burton e Quintessa Swindell.