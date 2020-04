On The Rocks: Sofia Coppola svela la trama del nuovo film con Bill Murray

Sofia Coppola ha diretto nuovamente Bill Murray in occasione di On the Rocks, progetto di cui ha svelato la trama.

Sofia Coppola ha svelato la trama di On The Rocks, il nuovo film con protagonista Bill Murray, con cui aveva già collaborato in occasione di Lost in Translation e A Very Murray Christmas.

Le anticipazioni sono emerse durante un'intervista rilasciata a 92Y e Annette Insdorf.

La regista ha dichiarato: "Si tratta di Bill Murray e Rashida Jones. Sì, interpretano padre e figlia e lei è sposata con Marlon Wayans, un uomo di affari di successo che sta viaggiando molto e ha una splendida assistente. Il personaggio di Rashida ha dei sospetti, Il padre, che è un sofisticato playboy, la fa diventare paranoica perché sta vedendo gli uomini dal suo punto di vista. Si tratta di una specie di scontro tra due generazioni e sull'essere una ragazza e lei un gentleman di un'altra generazione".

Sofia Coppola ha proseguito parlando di On the Rocks sottolineando: "La loro visione dei rapporti è in opposizione e il film mostra anche come il legame con i propri genitori abbia degli effetti sulla tua vita. Abbiamo finito le riprese un po' di tempo fa. Si tratta di un padre e una figlia che in un certo vivono un'avventura spiando il marito della protagonista. Buona parte del film li mostra mentre parlano della vita, degli uomini e delle donne bevendo Martini a New York".

Per ora A24 e Apple TV+ non hann o svelato quando verrà distribuito il film nelle sale e successivamente sulla piattaforma di streaming.