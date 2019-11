Addio a Omero Antonutti, morto il 'Padre Padrone' dei fratelli Taviani

Ci lascia Omero Antonutti, l'attore di Padre Padrone è morto all'età di 84 anni. Nato a a Basiliano, Friuli Venezia Giulia, nel 1935, l'attore si è spento in ospedale a Udine dove era ricoverato per le complicazioni di un tumore.

Attore e doppiatore, Omero Antonutti era noto al grande pubblico come voce narrante de La vita è bella (1997) e Il mestiere delle armi (2001), ma anche come voce di Christopher Lee nella saga de Il signore degli anelli. L'esordio di Omero Antonutti prosegue tra cinema e teatro, tra le pellicole da lui interpretate Farinelli - Voce regina di Gérard Corbiau, Un eroe borghese di Michele Placido e I banchieri di Dio - Il caso Calvi di Giuseppe Ferrara. La sua interpretazione risale al 2013, in Benvenuto Presidente! di Riccardo Milani.