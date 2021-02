Omaggio a Bruno Bozzetto in streaming dal 17 al 24 febbraio 2021

Nella settimana del Carnevale Ambrosiano, dal 17 al 24 febbraio 2021 Cineteca Milano, in collaborazione con Minerva Pictures, presenta in streaming un omaggio a Bruno Bozzetto, animatore, fumettista, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dal 1960, anno di nascita della casa di produzione Bruno Bozzetto Film, Bozzetto ha lavorato ininterrottamente nel campo dell'animazione, segnando la ripresa di un genere che in Italia è stato spesso trascurato. Questa rassegna celebra un nuovo capitolo della preziosa collaborazione fra la Cineteca di Milano e la Bozzetto Film, che presso gli archivi della Cineteca ha da diversi anni depositato i suoi materiali filmici.

foto di Bruno Bozzetto

Il programma vuole riscoprire tre capolavori del cinema d'animazione italiano diretti da Bruno Bozzetto: West & Soda del 1965, parodia dei film western americani, Vip, mio fratello superuomo (1968), che sottolinea il pericolo dell'alienazione dell'uomo in una società consumistica e superficiale e Allegro non troppo, che quando uscì nel 1977 venne paragonato a Fantasia di Walt Disney. A completare la rassegna Impariamo a immaginare, Gene si gene no, Incompatibilità: la vasca di Archimede, tre cortometraggi animati realizzati per Quark, in collaborazione con Piero Angela, e l' interessante documentario Come si realizza un cartone animato, che mostra il processo di realizzazione di celebri personaggi come Il Signor Rossi.

I contenuti saranno disponibili dal 17 al 24 febbraio 2021 su www.cinetecamilano.it.