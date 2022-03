Oliviero Toscani, gli auguri di Luciano Benetton sul Corriere: "Mi ha convinto a mettere un preservativo..."

Luciano Benetton ha deciso di dedicare un'intera pagina del Corriere della Sera ad Oliviero Toscani, in occasione del suo ottantesimo compleanno: il fondatore del gruppo Benetton ha fatto pubblicare un messaggio sul quotidiano in onore del "suo" fotografo.

Benetton esordisce con le seguenti parole: "Al mio amico geniale, quello che mi ha convinto a mettere un preservativo su un obelisco in Place de la Concorde, a spogliarmi nudo per una campagna sul riciclo dei vestiti, ad aprire un centro di ricerca per artisti, a fare una rivista dedicata esclusivamente alla cacca e a usare la foto d un prete che bacia una suora come pubblicità per un brand di moda."

"Ma soprattutto quello con cui per anni ho lottato contro tutte le forme d'intolleranza, favorendo un dialogo globale su temi come l'Aids, la guerra, il razzismo, l'ambiente. Nel giorno del tuo speciale compleanno, Oliviero il mio augurio è che il mondo che sognavamo sia un po' più vicino." conclude l'imprenditore italiano.

Oliviero Toscani, in risposta al messaggio d'auguri, ha dichiarato: "Se la Benetton non avesse incontrato Toscani non sarebbe la stessa di oggi. Forse avrebbe incontrato un'altra agenzia di pubblicità e il marchio sarebbe sconosciuto. Con Luciano siamo ancora amici, lo si capisce anche dalla pagina di auguri che oggi mi ha dedicato sul Corriere... È la prima volta che un imprenditore scrive cose così di un collaboratore."