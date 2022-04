Olivia Wilde, Jason Sudeikis non sapeva che la busta sarebbe stata consegnata in pubblico

L'attore Jason Sudeikis si è detto all'oscuro delle tempistiche della consegna dei documenti legali per la custodia dei figli alla ex Olivia Wilde, che li ha ricevuti sul palco durante il CinemaCon.

Olivia Wilde ha ricevuto una gran bella sorpresa al CinemaCon (bella si fa per dire), cortesia dei legali di Jason Sudeikis. L'attrice e regista si è vista consegnare sul palco durate l'evento i documenti per la custodia dei figli, ma stando a quanto affermato da portavoce di Sudeikis, non è stata un'azione affatto intenzionale da parte dell'attore.

Secondo quanto riportato anche da Deadline, la star di Ted Lasso non era a conoscenza delle tempistiche e delle modalità con cui sarebbero stati consegnati i documenti, e non è rimasta affatto contenta dell'accaduto.

Tuttavia, spiega il sito, i rappresentanti di Sudeikis non avevano risposto in precedenza alla richiesta di dichiarazioni in merito a quanto successo, almeno non prima che fosse stato determinato e reso noto il contenuto della busta apparsa sul palco durante la presentazione della regista di Don't Worry Darling, che l'ha ricevuta e aperta davanti ai presenti (stampa, produttori ecc.).

Chi non fa parte del campo necessitava di un pass apposito per introdursi nell'edificio dove si è tenuto l'evento, ma pare che nessuno dell'organizzazione sapesse come quei documenti siano arrivati lì, né chi li abbia consegnati. Ad ogni modo, sembra che l'accaduto porterà a una "rivalutazione dei protocolli di sicurezza" dell'evento.

Olivia Wilde e Jason Sudeikis si sono separati nel 2020 dopo una relazione lunga 9 anni (avevano iniziato a fequentarsi nel 2011). Insieme, Wilde e Sudeikis hanno avuto due figli, Otis (8 anni) e Daisy Josephine (5 anni).