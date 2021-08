Olivia - Forte come la verità: la trama dell'ultima puntata, stasera su Canale 5 in prima serata

Torna stasera su Canale 5, in prima serata, Olivia - Forte come la verità, serie crime francese, sequel di La mia vendetta: ecco la trama dell'ultima puntata.

Olivia - Forte come la verità è la miniserie crime francese in onda stasera su Canale 5 in prima serata con gli ultimi 3 episodi. Ambientata nel Sud della Francia, girata tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza, è il sequel di La mia vendetta, la cui prima stagione è andata in onda in Italia proprio su Canale 5 tra il 2016 e il 2017.

Dalla trama dell'ultima puntata scopriamo quali sono gli ultimi 3 casi di cui Olivia si occuperà.

Il ventenne Jonathan perde l'uso delle gambe dopo essere stato investito, mentre era in compagnia della sua ragazza, da un'auto. Per lei non c'è niente da fare. Convinto che non si tratti di un incidente, ma di un omicidio, Jonathan si rivolge a Olivia.

Margeaux è una giovane ereditiera che si rifugia con il fidanzato in un centro di medicina olistica per cercare di curare una neuropatia dovuta al ricordo di una violenza subita dal fratello, che ora gestisce l'azienda di famiglia. Spinta dal terapeuta, Margeaux decide di denunciare l'accaduto e di affidare il caso a Olivia.

Malgrado la causa sembri persa in partenza, Olivia accetta di difendere il comandante Spagnolo dall'accusa di omicidio. L'assenza di testimoni e le poche prove raccolte sembrano condannarlo, ma Olivia è convinta della sua innocenza.

Qui il promo del finale di stagione.

"Adoro il personaggio di Olivia. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un'incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi", racconta la protagonista Laëtitia Milot, che conclude: "Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti".