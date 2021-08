Olivia - Forte come la verità: la trama della prima puntata, stasera su Canale 5 in prima serata

Da stasera su Canale 5, in prima serata, va in onda Olivia - Forte come la verità, serie crime francese, sequel di La mia vendetta.

Olivia - Forte come la verità è la miniserie crime francese in onda da stasera su Canale 5 in prima serata. Ambientata nel Sud della Francia, girata tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza, è il sequel di La mia vendetta, la cui prima stagione è andata in onda in Italia proprio su Canale 5 tra il 2016 e il 2017.

La trama della prima puntata, in onda intorno alle 21:30, ci ricorda anzitutto quanto successo 10 anni prima: Emma Fortuny ha perso la famiglia in un omicidio mascherato da incidente d'auto. Distrutta da quanto successo torna in Costa Azzurra con una nuova identità, Olivia Alessandri, per vendicarsi e avere giustizia...

Oggi Olivia ha aperto uno studio legale a Nizza e deve crescere la figlia Lou da sola. La donna è infatti separata dal marito, Alexandre Chevalier. Olivia si batte nel suo studio legale per aiutare i più deboli e tra i suoi clienti finisce Alexis Alban, un uomo a cui il giudice non vuole concedere la libertà vigilata.

Dopo l'udienza, Olivia riceve una richiesta dalla figlia Lou: aiutare una sua compagna di danza ritenuta responsabile della morte del bambino che accudiva come babysitter.

L'avvocato Alessandri si trova poi a indagare su un caso di bullismo all'interno di un liceo: una ragazzina è ricoverata in fin di vita dopo aver apparentemente tentato il suicidio buttandosi da un cavalcavia. I segreti però in questa storia sono tanti e finiscono per mettere in pericolo anche Lou...

Qui il promo della puntata in onda sulle reti Mediaset.

"Adoro il personaggio di Olivia. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un'incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi", racconta la protagonista Laëtitia Milot, che conclude: "Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti".