Octavia Spencer si scusa con Britney Spears sulla battuta dell'accordo prematrimoniale

Octavia Spencer si è scusata in privato con Britney Spears per averle fatto una battuta sull'ipotetico accordo prematrimoniale con Sam Asghari, che questa settimana ha fatto la sua proposta di fidanzamento alla cantante.

La vincitrice del Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per The Help ha ammesso di aver commentato il post pubblicato da Britney Spears - prima che la pop star cancellasse il suo profilo social - con un mero intento ironico. Tuttavia, a causa delle reazioni provocate, Octavia Spencer si è sentita in dovere di scusarsi con la cantante e Sam Asghari.

Octavia Spencer ha rivelato che la sua intenzione era quella di far ridere la coppia e non certamente quella di provocare dolore e fastidio. Adesso, lei spera di poter contribuire "a restaurare un minimo di serenità e di pace di cui i due sono stati depredati". Secondo quanto riportato da TMZ, Octavia Spencer non sarebbe stata l'unica a "giocare" sull'ipotesi di un accordo prematrimoniale tra Britney Spears e Sam Asghari.

L'uomo, infatti, ha rivelato che molti fan hanno ironizzato su questo aspetto della vicenda e lui ha assicurato scherzosamente che l'accordo gli servirà a "proteggere la sua Jeep e la collezione di scarpe" nel caso Britney lo lasciasse. Octavia Spencer ha anche augurato a Britney Spears tantissima felicità e si è detta sicura che questo evento segnerà una svolta nella vita della pop star. Secondo quanto riportato da TMZ, in effetti, un accordo prematrimoniale tra i due sarebbe stato già stipulato.