Obi-Wan Kenobi: un video regala anticipazioni e concept art

La serie dedicata a Obi-Wan Kenobi arriverà nel 2022, ma i fan della saga di Star Wars possono scoprire dei nuovi concept art e alcune dichiarazioni di Ewan McGregor e della showrunner e regista Deborah Chow in un nuovo video apparso online.

Nel video l'attore sottolinea che i fan hanno atteso abbastanza a lungo ed è il momento di un ritorno del suo personaggio.

Nel video di presentazione di Obi-Wan Kenobi Deborah Chow sottolinea che la storia sarà ambientata in un periodo della saga in cui essere un cavaliere jedi era un vero e proprio pericolo. Ewan McGregor ha invece aggiunto che il protagonista ha la missione di tenere al sicuro Luke, il figlio di Anakin e Padme. La star ha poi aggiunto: "La cosa più bella è poter lavorare ancora con Hayden Christensen".

I due attori sembra siano destinati a scontrarsi nuovamente, come dimostrano anche dei concept art e delle scene in cui gli attori si preparano per combattere usando la spada laser.

Nello show prodotto per Disney+ Ewan McGregor riprenderà il ruolo del cavaliere jedi e lo vedremo circa dieci anni dopo essersi scontrato con il suo ex padawan Anakin Skywalker, ora diventato Darth Vader. La parte sarà interpretata ancora una volta da Hayden Christensen. Obi-Wan Kenobi dovrebbe vivere sul pianeta Tatooine con un'altra identità, come rivelato in Guerre stellari.

Nella storia saranno infatti coinvolti anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse, interpreti di Owen e Beru Lars, che hanno accolto nella propria casa Luke Skywalker.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Maya Erskine, Simone Kessell, e Benny Safdie.

Alla regia sarà impegnata Deborah Chow, già dietro la macchina da presa di alcune puntate di The Mandalorian.