Obi-Wan Kenobi: Deborah Chow regista della serie tv

Obi-Wan Kenobi, la serie destinata a Disney+ con protagonista Ewan McGregor, ha trovato la sua regista: sarà Deborah Chow, già nel team che ha realizzato The Mandalorian.

La serie dedicata al cavaliere jedi Obi-Wan Kenobi è stata annunciata nel mese di agosto quando l'attore Ewan McGregor ha confermato che avrebbe ripreso il suo ruolo nel mondo di Star Wars. Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, aveva confermato che tutti gli script erano stati scritti e le riprese sarebbero iniziate nel 2020.

La produttrice, annunciando l'ingaggio di Deborah Chow ha ora spiegato: "Volevamo davvero selezionare una regista che fosse in grado di esplorare la quieta determinazione e la ricca mistica di Obi-Wan in un modo che si inserisse perfettamente nella saga di Star Wars. Basandoci sul suo fenomenale lavoro compiuto sviluppando i nostri personaggi in The Mandalorian, sono assolutamente certa che Deborah sia la regista giusta per raccontare questa storia".

Chow ha in passato diretto episodi di American Gods, The Man in the High Castle, Better Call Saul e Jessica Jones.

Ewan McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi nei tre film prequel e ha dato voce al cavaliere in Star Wars: Il risveglio della forza.

La serie sarà la terza prodotta per la piattaforma di Disney+ dopo The Mandalorian e quella dedicata a Cassian Andor, il personaggio interpretato da Diego Luna.