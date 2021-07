Notte Azzurra - La vittoria: stasera su Rai1 in prima serata la festa per gli Azzurri

Stasera su Rai1, dalle 21:25, cambia la programmazione in onore degli Azzurri: andrà in onda, in diretta dall'Auditorium del Foro Italico, Notte Azzurra - La vittoria.

Stasera su Rai1, alle 21:25, in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico, Rai1 e Rai Sport presentano Notte azzurra - La vittoria, lo show che chiude idealmente un cerchio che si era aperto, alla viglia degli Europei 2021, con la Notte Azzurra condotta da Amadeus.

Serena Autieri e Marco Lollobrigida, a sole 24 ore dal coronamento di un sogno, rivivranno i momenti salienti di questo Europeo e festeggeranno la Nazionale Italiana di Calcio con tanti ospiti in studio e collegamenti.

Per la seconda settimana di seguito, dunque, il primo canale RAI si vede costretto dalle circostanze a rimandare l'appuntamento con La vita promessa, la fiction del 2018 - che sarebbe andata in onda in replica - con protagonista Luisa Ranieri.

Continuano dunque i festeggiamenti della nazionale di calcio italiana, protagonista ieri a Londra della finale degli Europei 2021, vinta ai rigori contro l'Inghilterra. Nel pomeriggio gli Azzurri sono stati omaggiati, insieme a Matteo Berrettini, secondo classificato a Wimbledon, nelle cerimonie al Quirinale e a Palazzo Chigi.