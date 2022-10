Notre-Dame, su Netflix in streaming da oggi

Notre-Dame, la miniserie francese che percorre la notte dell'incendio alla cattedrale di Parigi, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 19 ottobre 2022.

La serie ripercorre la notte dell'incendio alla cattedrale di Notre-Dame e parla dei destini di uomini e donne alle prese con i propri problemi. Mentre i pompieri parigini cercano di arginare i danni delle fiamme, la serie segue anche le difficoltà dei personaggi che dovranno scontrarsi, amarsi, ritrovarsi, odiarsi, sorridersi a vicenda o aiutarsi in modo da poter avere la possibilità di voltare pagina.

Una trama seguirà il capo dei vigili del fuoco, a pochi giorni dal pensionamento, che viene rimesso in servizio e diventa una figura di speranza. Un'altra storia di un vigile del fuoco ruota attorno a una donna che era appena tornata alla vita dopo che un incendio ha ucciso il suo compagno. Nel frattempo, fuori dall'incendio, una giornalista è alle prese con emozioni contrastanti: coprire la storia più grande della sua carriera o vivere il dolore per la perdita della cattedrale storica della capitale francese? Queste e molte altre storyline in Notre-Dame, già disponibile in streaming su Netflix.