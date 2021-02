Norman Reedus produrrà Neglected Murderesses, nuova serie AMC

Norman Reedus collaborerà nuovamente con AMC, che produce la serie The Walking Dead, in occasione di un adattamento televisivo del romanzo Neglected Murderesses scritto da Edward Gorey.

Il progetto verrà realizzato grazie all'accordo stretto tra l'emittente americana e la casa di produzione bigbaldhead di proprietà della star.

Secondo quanto dichiarato da Variety, il team guidato da Norman Reedus che si occuperà dello show stava cercando di ottenere i diritti del libro da molti anni. Gli eredi di Edward Gorey hanno ora deciso per la prima volta di concedere la possibilità di sviluppare un adattamento dell'opera dello scrittore e i profitti generati dal progetto saranno donati, grazie al lavoro di Edward Gorey Charitable Trust, ad alcune organizzazioni che si occupano della salvaguardia di varie specie animali. Tra le attività benefiche coinvolte ci sono The Elephant Sanctuary, The International Fund for Animal Welfare, The National Marine Life Center.

Neglected Murderesses sarà una comedy a tinte dark che racconta la storia di di dodici assassine, inventate, che usano dei metodi particolarmente unici per uccidere le proprie vittime. Tra di loro ci sono l'infermiera J. Rosebeetle, che ha fatto cadere un suo datore di lavoro da una collina a Sludgemouth nel 1989, la Signora Fleadaway che nel 1903 ha messo dell'atropina nel tè del marito e la signorina Q.P. Urkheimer che ha ucciso il fidanzato dopo che l'uomo non ha portato a termine la commissione che gli aveva chiesto.

Gorey era un autore, illustratore e designer e i suoi disegni sono particolarmente famosi per lo stile vittoriano ed edoardiano, e per un umorismo macabro che ha ispirato molti scrittori come Tim Burton, Neil Gaiman e Lemony Snickett.