Norman Reedus e Diane Kruger si sposano: la coppia annuncia il matrimonio

Norman Reedus e Diane Kruger si sposano. La notizia del matrimonio è stata condivisa da People che, tramite una fonte, ha scoperto che la coppia convolerà a nozze dopo aver avuto già una bambina, nata due anni e mezzo fa.

Norman Reedus e Diane Kruger stanno insieme dal 2017. Generalmente, la coppia ha sempre cercato di tenere la propria vita privata lontana dai riflettori, sin da quando la loro storia è diventata ufficiale. Nel 2018 hanno dato il benvenuto alla loro figlia: la bambina è stata la prima figlia di Diane, mentre Norman ha anche un figlio di 21 anni di nome Mingus Lucien, avuto con la sua ex Helena Christensen. Kruger è stata precedentemente sposata con la star del cinema francese Guillaume Canet, prima che la coppia concludesse il loro matrimonio di cinque anni nel 2006. Ha poi avuto una relazione con l'attore Joshua Jackson, fino alla rottura del 2016.

Nel mese di giugno, l'attrice ha condiviso un dolce post per celebrare la festa del papà. Accanto a due immagini del duo papà-figlia, Diane ha scritto: "Ti amiamo papà. Buona festa del papà a chi ha il cuore più dolce". Anche l'ex dell'attore, Helena, ha condiviso una tenera foto per omaggiare l'attore: nello scatto si vede Reedus che tiene per mano sua figlia insieme all'altro suo figlio.

Sebbene Diane e Norman siano stati avvistati insieme per la prima volta nel febbraio 2017, la loro prima apparizione ufficiale in pubblico è arrivata quasi un anno dopo, quando la coppia ha partecipato ai Golden Globe nel gennaio 2018. Reedus, noto soprattutto per essere l'interprete di Daryl Dixon in The Walking Dead, sta attualmente girando il finale dell'amatissima serie TV. La prossima apparizione di Diane sarà invece nel thriller intitolato 355. Il film uscirà nelle sale a gennaio del prossimo anno.