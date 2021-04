Non mi lasciare: finite le riprese della serie Rai con Vittoria Puccini e Alessandro Roia

Le riprese di Non mi lasciare, con star Vittoria Puccini nel ruolo del vicequestore Elena Zonin si sono concluse a Venezia e in Polesine. Il progetto Rai è una co-produzione Rai Fiction e PayperMoon Italia.

Alla regia del progetto televisivo c'è Ciro Visco (Doc - Nelle tue mani e Gomorra - La serie) e nel cast delle puntate ci saranno anche Alessandro Roia e Sarah Felberbaum.

La serie Non mi lasciare è stata creata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già nel team di autori di show come Gomorra e Zero Zero Zero. I due autori hanno firmato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

Elena Zonin, interpretata dall'attrice Vittoria Puccini, è una poliziotta, vive a Roma dove si occupa di crimini informatici e, in particolare, di reati contro l'infanzia e segue con una passione che rasenta l'ossessione le indagini che riguardano la scomparsa di minori. Un nuovo caso, legato a un'indagine su cui sta lavorando da tempo, la porta a Venezia, la città della sua giovinezza, da cui è fuggita vent'anni prima. Qui ritroverà Daniele, il suo grande amore di allora diventato vice questore di polizia, e Giulia, la sua migliore amica che Daniele ha sposato. L'inchiesta li vedrà lavorare fianco a fianco e con loro attraverseremo Venezia tra le sue meraviglie, gli antichi palazzi, le piccole calli sconosciute, la laguna. E la caccia ai criminali li porterà anche nel Polesine, tra le nebbie, alla scoperta di segreti nascosti per anni che ora dovranno tornare alla luce. Il passato e il presente tornano ad intrecciarsi, si riaprono vecchie ferite mentre si cerca di superare quello che è stato e di guardare al futuro.

La casa di produzione Paypermoon concretizza con questa serie la sua forte ambizione internazionale: la scelta di Venezia come location e coprotagonista della storia e il thriller appassionante e mozzafiato affidato alla scrittura di due tra gli autori più in auge del momento, ne fanno infatti un prodotto dal respiro internazionale, seppur radicato nella sua forte dimensione local, e rivolto anche al mercato estero. La distribuzione internazionale della serie è affidata al distributore Federation International.