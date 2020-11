Non è l'Arena stasera su La7: Fabrizio Corona ospite per il caso di Alberto Genovese

Stasera su La7 alle 20:35 nuovo appuntamento con Non è l'Arena, in cui si parlerà del caso di Alberto Genovese anche con Fabrizio Corona.

Stasera su La7 alle 20:35 nuovo appuntamento con Non è l'Arena, il talk show curato e condotto da Massimo Giletti. Tanti i temi caldi della serata, dalla sanità campana a quella calabrese, passando per un caso che sta facendo ancora una volta tremare il mondo dello spettacolo: quello dell'imprenditore Alberto Genovese.

Cosa accadeva sulla terrazza di Alberto Genovese? Alle telecamere di Non è L'Arena parlerà in esclusiva Daniele Leali, il dj e imprenditore amico di Genovese, arrestato con l'accusa di aver drogato e violentato una modella di 18 anni durante una festa organizzata nel suo lussuoso attico in pieno centro a Milano, appena un piano più su della casa in cui abita Roberto Bolle, che quella sera chiamò la polizia, allarmato, come altri condomini.

In studio Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese e Walter Siti. Parteciperà al dibattito anche Fabrizio Corona che racconterà l'altra faccia di Milano. Un mondo fatto di festini e droghe che ha conosciuto da vicino, descritto anche nel suo nuovo libro.

Dopo la vana richiesta di un confronto con i vertici della Regione Campania sui dati del contagio, Giletti e la sua squadra risponderanno alle contestazione fatte dal presidente Vincenzo De Luca. E poi un reportage sugli ospedali modulari campani: sono stati realizzati? Quanti posti di terapia intensiva contengono? Infine l'inchiesta in collaborazione con TPI sui tamponi falsi nel napoletano, un sistema diabolico concepito per lucrare sulla salute dei cittadini. Di tutto questo se ne parlerà in studio con Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Francesco Piccinini, Maurizio Bortoletti e Giulio Gambino.

Tra i temi centrali della puntata la sanità calabrese: la nomina del commissario sembra diventata un vero e proprio rebus. Tre dimissioni in dieci giorni. Ma chi sarà l'uomo giusto per guidare la sanità in Calabria? Se ne discuterà con Sandra Amurri, Maurizio Bortoletti, Luigi De Magistris, Massimo Scura e Pierpaolo Sileri.

Si tornerà poi con Gaetano Pecoraro e Vincenzo Ferrari sul caso di Consolato Campolo, il dirigente calabrese che guidava una task force per eliminare gli sprechi nell'azienda sanitaria reggina, morto in circostanze misteriose.