Non dirmi che hai paura unico film italiano in concorso al Tribeca 2024

Non dirmi che hai paura, opera seconda di Yasemin Şamdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, sarà presentato in Concorso al Tribeca Film Festival 2024 nella sezione International Narrative Competition, unico film a rappresentare l'Italia al festival.

Tratto dall'omonimo bestseller internazionale di Giuseppe Catozzella (edito in Italia da Feltrinelli), il film è prodotto da INDYCA con RAI CINEMA, NEUE BIOSKOP FILM, TARANTULA, BIM PRODUZIONE, in coproduzione con MOMENTO FILM, VOO, Be tv e Shelter Prod, FILM I VÄST, in collaborazione con THE PIRANESI EXPERIENCE e CINEPOST. Il film è inoltre realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura MiC, con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Film Commission Torino Piemonte, Eurimage - Council of Europe e Europa Creativa Programma Media.

Il Tribeca Film Festival si terrà a New York dal 5 al 16 giugno 2024.

Di cosa parla Non dirmi che hai paura

Samia nasce a Mogadiscio, in Somalia, durante una terribile guerra civile. All'età di 9 anni scopre di avere un grande talento: corre più veloce di tutti gli altri. Con l'aiuto del suo migliore amico Ali, Samia trasforma questo talento in un sogno: rappresentare la Somalia ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Samia arriva ultima nella gara dei 200m femminili, ma il mondo intero ha fatto il tifo per lei in un momento davvero magico.

Al ritorno in Somalia, Samia diventa bersaglio delle rappresaglie dei governanti islamici del Paese perché ha corso senza velo, un peccato mortale imperdonabile. Rischiando la vita, la ragazza decide di intraprendere il viaggio per raggiungere l'Europa. La storia di Samia racconta il coraggio di una giovane donna che sfida un regime brutale e lotta per la sua libertà e per il suo futuro.