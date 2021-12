Noir in Festival 2021: il programma, gli ospiti, i panel e i dettagli sulla manifestazione

Dal 10 al 15 dicembre, a Milano, si terrà la trentunesima edizione del Noir in Festival: di seguito potete consultare il programma per scoprire tutti i dettagli relativi alla manifestazione.

Noir in Festival 2021 ai nastri di partenza. La manifestazione, che si terrà a Milano dal 10 al 15 dicembre di quest'anno, sarà interamente gratuita e proporrà un programma estremamente ricco, tanti ospiti e due nuove location milanesi: il Multisala Gloria di Notorious Cinemas e il Teatro Filodrammatici. La kerrmesse inoltre fa affidamento sul talento sovversivo e poliedrico di Marco Galli, che firma l'immagine della 31a edizione.

Questa edizione del Festival porterà nel capoluogo lombardo un ricco parterre di ospiti dal mondo del cinema e della letteratura di genere: imperdibile l'appuntamento con un indiscusso maestro del brivido come Dario Argento, cui il festival rende omaggio con la presentazione del volume Dario Argento: due o tre cose che sappiamo di lui realizzato da Cinecittà con Mondadori Electa (sabato 11 dicembre, ore 16.30, IULM).

Tornano al Noir anche i Manetti bros ., che dopo aver presentato nel corso dell'ultima edizione del Noir alcune immagini esclusive di Diabolik, regaleranno al festival un imperdibile incontro con il pubblico (mercoledì 15 dicembre, ore 15.00, Auditorium IULM) assieme a Chiara Tagliaferri (autrice del podcast Diaboliques) e l'anteprima del loro nuovo attesissimo film in sala per 01 Distribution dal 16 dicembre.

31° Noir in Festival - Locandina Ufficiale

Dall'universo letterario noir, ospite d'onore di questa edizione sarà Guillaume Musso che riceverà il Premio Raymond Chandler 2021 e presenterà al pubblico del festival il suo ultimo romanzo, La sconosciuta della Senna , edito da La Nave di Teseo (domenica 12 dicembre, ore 18.30, Teatro Filodrammatici).

"Per la 31° edizione", dichiarano i direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, "che dopo due anni e una seguitissima edizione online lo scorso marzo segna finalmente il ritorno del festival in presenza a Milano, volevamo un'immagine in grado di raccontare la contemporaneità, sempre più attraversata dalle incursioni del virtuale nel reale; dai bitcoin al metaverso di Facebook, il mondo in cui viviamo oggi e del quale il Noir continua a essere uno scomodo riflesso vive a mezz'aria in una dimensione ibrida, un 'non luogo 2.0' dalle grandissime potenzialità ma non priva di zone oscure e pericoli."

31° Noir in Festival - Banner

Il programma completo è consultabile e scaricabile sul sito del Noir in Festival e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui social network ufficiali Facebook, Instagram e Twitter.

Come si accederà al festival quest'anno? L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La necessità di adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria, renderà però obbligatorio in tutti i luoghi del festival l'esibizione del Super Green Pass e l'utilizzo della mascherina, più alcune piccole accortezze.