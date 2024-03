Noah Wyle sarà il protagonista della serie drammatica The Pitt

Max ha ordinato la serie drammatica The Pitt, composta da 15 episodi, interpretata e prodotta da Noah Wyle (E.R. - Medici in prima linea , The Librarians). R. Scott Gemmill (NCIS: Los Angeles, ER) sarà lo showrunner. Lo show è prodotto da John Wells Productions e Warner Bros. Television.

Wyle è noto per aver interpretato il dottor John Carter in E.R. - Medici in prima linea, di cui Gemmill e Wells sono stati produttori esecutivi. Wyle ha anche recitato nella serie fantascientifica Falling Skies della TNT e in The Librarian della TNT. Attualmente è produttore esecutivo di The Librarians: The Next Chapter, il prossimo spinoff della serie fantasy d'avventura della CW.

Gemmill è reduce da 14 stagioni come sceneggiatore e produttore esecutivo di NCIS: Los Angeles, la cui ultima stagione si è conclusa a maggio.

Noah Wyle in un wallpaper di ER - Medici in prima linea

I dettagli della serie

The Pitt è un esame realistico delle sfide che devono affrontare gli operatori sanitari nell'America di oggi, viste attraverso la lente degli eroi in prima linea che lavorano in un ospedale moderno di Pittsburgh.

"Collaborare con i talenti visionari di John Wells, R. Scott Gemmill e Noah Wyle per sviluppare questa nuova serie è già stato un processo esaltante", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile della programmazione originale di Max. "La loro passione, la loro creatività e la loro dedizione alla narrazione elevano ogni aspetto del progetto e, insieme, siamo pronti a fornire un ritratto avvincente e autentico del mondo medico di oggi che affascinerà il pubblico e lascerà un impatto duraturo".

The Pitt è prodotta dalla John Wells Productions in associazione con la Warner Bros. Television, con cui la JWP ha un accordo globale. Gemmill scriverà il primo episodio e produrrà la serie insieme a Wyle, Wells e Erin Jontow della JWP, Simran Baidwan e Michael Hissrich.