Ninna nanna mortale: stasera su Rai2 il thriller con Katie Leclerc

Va in onda stasera su Rai2 alle 21:05 Ninna nanna mortale, thriller che racconta il dramma di una giovane madre.

Nuovo appuntamento "nel segno del giallo" stasera su Rai2 dove, alle 21:05, va in onda Ninna nanna mortale, un TV movie carico di suspense diretto da Robert Malenfant, con Katie Leclerc protagonista nei panni di una giovane donna alle prese con la peggior tragedia che possa capitare a una madre: perdere un figlio.

Glenn ed Harry si incontrano in ospedale alla nascita delle loro bambine. Purtroppo la figlia di Harry e di sua moglie Olivia (Katie Leclerc) muore alla nascita. Sei mesi dopo, i due giovani si stanno riprendendo dalla terribile perdita, provando a rimettere in piedi le loro vite e pensando addirittura di provare ad avere un altro figlio. Un giorno però Olivia incontra l'affascinante Brooke Marsden e la sua bella neonata. La donna viene sopraffatta da forti sentimenti di amore e possessività. Quella di Olivia è diventata un'ossessione per Brooke e la sua Sienna. Harry teme che la moglie possa impazzire e commettere un gesto estremo...