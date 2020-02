Nikolaj Coster-Waldau e le fake news: "Non sono morto, è disgustoso scrivere certe cose!"

Nikolaj Coster-Waldau è dovuto intervenire online per smentire le notizie infondate apparse negli ultimi giorni online che sostenevano fosse morto. La star della serie Il Trono di Spade non ha potuto nascondere un po' di disappunto e fastidio nel video pubblicato sui social.

L'ex interprete di Jaime Lannister ha infatti deciso di apparire su Instagram per rassicurare i fan che tutte le news apparse in Danimarca sulla sua morte sono assolutamente false. Nikolaj Coster-Waldau nel filmato dichiara: "In Danimarca sembra ci sia una storia che sta girando sui siti internet e la notizia è che io sono morto e se ci clicchi sopra vieni portato su un sito dove puoi comprare qualcosa".

La star ha ribadito: "Sto bene. Ma che c....? Voglio dire? Immaginate se mia moglie, le mie figlie, la mia famiglia avessero visto quel titolo!".

Nikolaj ha quindi concluso il video sottolineando: "Capisco che vogliate vendere le vostre cose, ma... Quindi, a chi ha fatto tutto questo, so che non vi interessa, ma vaffanculo!".

Coster-Waldau ha inoltre scritto: "Sono abituato alle pubblicità in cui appaio senza il mio volere da sempre, ma questo è folle. Realizzare una notizia falsa sulla mia morte è incredibilmente disgustoso. E anche se è grandioso che alcuni siti che avevano riportato la notizia l'abbiano eliminata, c'è ancora perché è stata pagata. Sicuramente deve esserci qualche controllo prima di lasciar pubblicare certe cose. In ogni caso. Sto bene. Passate un weekend grandioso".